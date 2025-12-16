$!Darién celebra con devoción la Navidad

La fe es la principal razón de la celebración en la provincia de Darién. El obispo del Vicariato Apostólico de Darién, Monseñor Pedro Hernández, explicó que previo a la nochevieja se realizan las tradicionales posadas en cada parroquia de la provincia.

“Normalmente se hacen las posadas en las diferentes comunidades, y se visitan las casas ya designadas. Luego, el 24 tenemos la misa del Gallo, en la Catedral, a las 9:00 p.m., y el 25, la misa se hace en la tarde, porque normalmente no asiste mucha gente si se organiza en la mañana, por eso la ponemos a las 6:00 p.m.”, detalló el obispo.

Al igual que en otras zonas del país, normalmente, luego de la misa de las 9:00 de la noche, las personas regresan a sus casas para compartir en familia. “En los pueblos más concurridos, las personas esperan las 12 de la noche con la quema de cohetes y la comida; en otros lugares se cena después de la misa, que es transmitida por radio”, detalla el padre.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Darién, Dalila Mosquera, afirma que se ha perdido la tradición de buscar al Niño.

“En mis tiempos, se había perdido el Niño Dios, y todo el pueblo lo buscaba en todas las casas. Una sola persona sabía dónde estaba escondido y, a la medianoche, aparecía y se paseaba por todo el pueblo con cánticos. Se hacían tres detonaciones con el cañón; y ya todos sabíamos que el Niño Dios había nacido”, comentó.