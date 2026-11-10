Daño eléctrico provoca emanación de humo en MINSA CAPSI de La Pintada

El daño eléctrico en un ventilador de techo provocó la emanación de humo en el área de cocina del MINSA CAPSI de La Pintada, en la provincia de Coclé, y motivó la movilización del personal de la Estación Arturo Castroverde, informó, en un comunicado, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

“Al llegar al lugar, personal del equipo de Extinción, Búsqueda y Rescate (EXBURES), junto con el investigador de incendios de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), realizaron la inspección técnica para determinar el origen de la situación. Como resultado de la verificación, se confirmó que el incidente se originó por el daño eléctrico en el ventilador, sin que se registraran personas afectadas. Tampoco se reportaron daños estructurales de consideración en la instalación de salud, lo que permitió controlar la emergencia sin mayores consecuencias”, explicaron.

Tras la inspección, el personal bomberil brindó recomendaciones preventivas al personal de turno para evitar situaciones similares, especialmente en lo que respecta a la revisión periódica de equipos eléctricos en áreas de cocina.