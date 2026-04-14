Culminan trabajos de reparación en la potabilizadora de Chilibre

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, ya opera al 100 % luego de culminar los trabajos de recuperación tras una incidencia eléctrica interna registrada el pasado sábado, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). La entidad destacó que la normalización del servicio fue posible gracias al esfuerzo conjunto de sus equipos técnicos para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

De acuerdo con el IDAAN, la rápida intervención técnica de los especialistas permitió elevar la capacidad operativa de la planta del 50 % al 90 % en pocas horas, tras la afectación en una de las estaciones de bombeo de agua tratada. Posteriormente, con el respaldo de los especialistas y el apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quienes realizaron jornadas extraordinarias, se logró completar la recuperación total del sistema, garantizando la estabilidad en la producción y distribución de agua potable.

La institución indicó que el suministro se restablece de manera progresiva, especialmente en los sectores altos y áreas alejadas de la red en Panamá y San Miguelito que resultaron impactadas durante la contingencia.