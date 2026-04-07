Cuestionan el cobro de doble salario en la Universidad

ML | Las denuncias por el cobro de doble y triple salario entre los profesores universitarios que ocupan varios cargos dentro de la institución causan inconformidad en la comunidad universitaria. Al respecto, José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (Apucep), explica que los docentes que llegan al cargo de decano o director de centros regionales no cobran dos salarios. “Si el profesor es electo como decano o director regional, su salario va a variar dependiendo de la categoría. Si es un profesor titular III, se le paga un adicional de dos o tres mil dólares por el cargo de decano, pues el funcionario ejerce labores administrativas y puede dictar un curso ad honorem, de tres horas, que no se le paga. No puede ocupar otros cargos adicionales”, explica el catedrático.

En el caso de los directores de departamento, estos son escogidos por el decano de una terna presentada por los profesores de esa unidad académica; mientras que los directores de escuela son elegidos por la junta de escuela, integrada por profesores y estudiantes mediante el voto ponderado, tal como establece el estatuto universitario, detalló Álvaro.