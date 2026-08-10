Cuestionan crisis financiera que golpea al Municipio de Barú

El retraso en el pago de la segunda quincena de julio a los funcionarios municipales, dos meses de atraso en las transferencias a las juntas comunales y los señalamientos por falta de transparencia en el manejo de las finanzas forman parte de la crisis que enfrenta el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, bajo la administración del alcalde Franklin Valdés.

Sobre la situación, consultamos a Marcelino Correa, representante del corregimiento de Manaca, quien aseguró que: “Hemos comparado la situación con la de otros distritos y consideramos que Barú no debería estar enfrentando este tipo de problemas económicos”.

Correa señaló, “hemos pedido los estados financieros para que nos demuestren por qué se está dando esta crisis y no se nos ha mostrado nada. Cuando intentan presentar información, no existen cifras reales sobre cuánto pagan en impuestos algunos comercios ubicados en la zona fronteriza”.

El representante agregó que, tomando en cuenta el subsidio mensual de 199 mil dólares que transfiere el Gobierno Central, además de la recaudación por impuestos municipales, deberían contar con los recursos suficientes para cubrir sus compromisos financieros.

Por su parte, la representante del corregimiento de Puerto Armuelles, Yarisell Gaitán, sostuvo que “Barú necesita respuestas, rendición de cuentas y una administración responsable. Gobernar es cumplirle a la gente, no llevar al municipio a una crisis que afecta a los trabajadores, a las comunidades y a la prestación de los servicios esenciales”.

Intentamos comunicarnos con el alcalde y al cierre de esta nota, no emitió ninguna opinión sobre el tema.