Cuatro aprehendidos y presunta droga decomisada en Santa María

En una acción policial desarrollada en el sector de Santa María, corregimiento de Bethania, unidades de la Policía Nacional lograron el decomiso de tres paquetes de presunta droga y la aprehensión de cuatro personas.

El hecho se registró luego de que el conductor de un vehículo evadiera una señal de alto emitida por los agentes del orden público. Durante la intervención en el sitio, uno de los ocupantes descendió del automóvil e intentó darse a la fuga. No obstante, el ciudadano fue capturado por las autoridades al momento en que mantenía en su poder una mochila que contenía varios paquetes forrados con cinta adhesiva.

La Policía Nacional informó que continúa con el desarrollo de acciones operativas orientadas a combatir el tráfico de sustancias ilícitas y otras actividades delictivas en el sector.