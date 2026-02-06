Cuarentena Agropecuaria del MIDA alerta sobre estafas

En las últimas semanas se han registrado casos de estafa relacionados con el supuesto transporte y venta de animales, alertaron de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con las autoridades, personas solicitan dinero, bajo el argumento de que las mascotas se encuentran retenidas para su entrega en las instalaciones del MIDA en el Aeropuerto de Tocumen.

Ante esta situación, aclararon que/

- La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria no es responsable del traslado o logística de transporte, ni comercialización de animales vivos.

- Los animales menores no realizan cuarentena en el Aeropuerto. La cuarentena de animales menores es domiciliaria y se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA).

- El trámite de Cuarentena Agropecuaria se realiza en el punto de ingreso en presencia del propietario o consignatario en la guía aérea, y su función se limita exclusivamente a verificar que se cumplan los requisitos sanitarios exigidos, realizando cobros por los servicios prestados (D.E. N°18 de 21 de mayo de 2019), sin intervenir en procesos de venta o transporte.

- La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria exhorta a la ciudadanía a no realizar pagos a terceros por conceptos relacionados con supuestas retenciones de animales.

Para conocer información oficial sobre los requisitos y procedimientos vigentes, los usuarios pueden consultar la sección de Cuarentena Agropecuaria en la página web del MIDA.