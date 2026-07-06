CSS prevé culminar trabajos de mantenimiento en quirófanos del Complejo Hospitalario este miércoles

La Caja de Seguro Social (CSS) continuará este martes 7 de julio las labores de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado en los 20 quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Se tiene programado finalizar los trabajos el miércoles 8 de julio, lo que permitirá reactivar las cirugías programadas a partir del jueves.

El objetivo es optimizar la climatización por fases para elevar los estándares de seguridad de los pacientes, garantizar un entorno adecuado para el personal médico y avanzar en la modernización de la infraestructura, detalló la institución.

Para evitar la interrupción de la atención médica, las cirugías de urgencias absolutas se atenderán en un quirófano especialmente habilitado dentro del mismo Complejo Hospitalario, mientras que las urgencias relativas y otros procedimientos serán derivados a las salas quirúrgicas de la Ciudad de la Salud, el Hospital Dra. Susana Jones Cano (Villa Lucre) y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos (Tocumen).