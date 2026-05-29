$!CSS mantiene abierto el traslado al nuevo sistema de pensiones

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que 62,314 personas dentro del régimen mixto, con menos de siete años de cotización, pueden optar por trasladarse voluntariamente al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria (SUGS) antes del 18 de agosto, fecha en que vence el periodo establecido por ley.

La institución reiteró que esta decisión depende del perfil de cada cotizante, incluyendo su edad, salario e historial de aportes, y que estimaciones actuariales indican que cerca del 95% de los elegibles podrían obtener beneficios al cambiar de sistema.

La CSS recordó que quienes no realicen el trámite antes de la fecha límite permanecerán en el régimen mixto y no podrán solicitar el traslado posteriormente. El periodo de afiliación voluntaria está dirigido a mujeres que cumplirán 57 años y hombres que alcanzarán los 62 años de edad de aquí al 2032.