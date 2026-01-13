Nacionales

CSS denuncia fraude millonario en el sistema de pensiones

Leilani Gil
13 de enero de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó ayer denuncias penales ante el Ministerio Público tras detectar un esquema fraudulento millonario en el otorgamiento de pensiones, que habría sido ejecutado mediante la alteración irregular de registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, informó que la denuncia fue presentada por los departamentos Legal y de Finanzas y Administración de la institución, tras meses de auditorías internas junto a la Contraloría General de la República. “Hay un fraude que queremos exponer ante el Ministerio Público y por eso estamos aquí, para presentar todos los escritos pertinentes”, manifestó Mon ante los medios de comunicación, frente a la Fiscalía Anticorrupción.

“Es el inicio de una investigación mayor, estos 52 casos representan una expectativa de cobro para la CSS”, Dino Mon
“Se están utilizando cuotas de personas que ya han fallecido, cuotas de personas pensionadas y trabajando”, Mon
Deben salir los nombres de los responsables

G.Arias | El economista exdirector de la CSS, Juan Jované, reveló que “toda pensión que haya sido hecha fuera de la ley debería ser investigada, porque realmente esa es una forma de dañar esa institución de la manera más baja posible”.

El ex director de la CSS cree que lo más importante “es que en esa investigación salgan quiénes son los responsables, tanto de dentro de la institución como de fuera de la institución y que tengan alguna condena que sea ejemplar, porque eso no puede seguir pasando a una institución tan noble, que ya tiene suficientes problemas financieros, como para que se les estén agudizando con esta forma de corrupción”.

Jované destacó que es importante que se castigue y no haya impunidad en el caso de que la situación sea real, pues, de lo contrario, esto llevaría a otras personas a hacer lo mismo.

“Cada balboa que se desvía ilegalmente es un golpe directo a la sostenibilidad del sistema y a la confianza de los panameños”, señaló el Director General, Mon.

