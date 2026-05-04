CSS Chiriquí realiza primera rotablación coronaria fuera de la capital

La Caja de Seguro Social (CSS) realizó en Chiriquí y por primera vez fuera de la capital la compleja técnica de rotablación coronaria en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L.

Se detalló que “gracias a este procedimiento de alta complejidad, dos pacientes con severas afecciones cardíacas recibieron una nueva esperanza de vida, consolidando a Chiriquí como referente regional en cardiología intervencionista y acercando atención especializada a pacientes que antes debían trasladarse hasta la ciudad de Panamá”.

El Dr. Esaú De León, cardiólogo intervencionista del hospital, explicó que la técnica utiliza un equipo conocido como Rotapro (rotablator), diseñado para intervenir arterias coronarias complejas donde los procedimientos convencionales de cateterismo no son suficientes.

“Este dispositivo funciona como un pequeño taladro de alta velocidad con una cubierta de diamante, capaz de fragmentar las placas de calcio y grasa endurecidas en las arterias, facilitando su apertura y permitiendo posteriormente la colocación segura de un stent”, detalló el especialista.

Según la CSS, “la incorporación de esta técnica fortalece el moderno quirófano híbrido y la sala de hemodinámica del hospital, consolidando a Chiriquí como referente nacional en atención cardiovascular y destacando la capacidad y compromiso de los especialistas de la Caja de Seguro Social, quienes brindan atención de alta complejidad y nuevas oportunidades de vida sin que los pacientes deban salir de su provincia”.