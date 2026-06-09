CSS atiende reclamo de vendedores tras retiro de la policlínica de Las Tablas

Este martes, 9 de junio, la dirección médica de la Caja de Seguro Social (CSS) en la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas, en Las Tablas, atendió a un grupo de comerciantes a quienes se les retiró de las instalaciones por la aplicación del reglamento interno que prohíbe la venta de productos dentro de la instalación de salud.

Durante la reunión, el director médico Dr. Roy Herrera explicó que la medida responde a normas internas de la institución.

Sin embargo, Herrera adelantó que la dirección médica en conjunto con las autoridades locales buscará una solución para atender la situación. “Se estará en conversación con la Gobernación y la Alcaldía para buscar un mecanismo para que las personas que vendían productos dentro de las instalaciones de la CSS puedan continuar con su negocio y llevar sustento diario a sus hogares”, manifestó.

Los pequeños emprendedores habían manifestado su preocupación tras ser desalojados, señalando que la venta de alimentos y otros productos dentro de la policlínica constituía su principal fuente de ingresos.