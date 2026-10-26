$!Criminalidad en Panamá: homicidios y droga bajo la lupa

Los casos de homicidios y el narcotráfico siguen marcando la agenda de seguridad en Panamá. Entre enero y septiembre, el Ministerio Público contabilizó 454 víctimas de asesinato, mientras que el Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminales (SIEC) reportó 69.50 toneladas de drogas incautadas hasta el mes de agosto.

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, señaló que: “Nosotros avanzamos al Plan Firmeza, que es un plan de interacción entre toda la fuerza pública, llámese el Senan, el Senafront, Migración y la Policía Nacional para combatir las organizaciones criminales que operan en nuestro país”.

Por su parte, el excomisionado Irving Muñoz detalló que “tenemos una cantidad de hechos que se están dando no solo homicidios, sino hurtos y robos”.

Muñoz agregó que, al comparar los registros de los últimos 36 años, desde 1990 hasta la actualidad, se observa que Panamá ha atravesado períodos con una mayor cantidad de homicidios y una incidencia delictiva superior a la registrada actualmente.

En materia de narcotráfico, el fiscal superior de Drogas, Julio Villarreal, informó que las autoridades han intensificado los operativos contra estas estructuras criminales, con énfasis en las detenciones y los procesos judiciales desarrollados durante este año, en coordinación con los estamentos de seguridad.

Villarreal explicó que “parte de los resultados provienen de operaciones ejecutadas en puertos y otras áreas estratégicas, donde se han incautado más de ocho toneladas de drogas destinadas a distintos continentes”.