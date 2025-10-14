Crean unidad de coordinación legal para interponer querellas a nombre del Estado

El Decreto Ejecutivo que crea la Unidad de Coordinación Legal, encargada de asistir y representar a los ministerios y entidades públicas en los casos que requieran la interposición de procesos legales en calidad de querellante, fue publicado en Gaceta Oficial.

La oficina estará adscrita al Ministerio de Gobierno y tendrá entre sus tareas asesorar a los ministerios y demás entidades sobre las distintas acciones penales que puedan ejecutar en defensa de sus derechos como víctima, establece el Decreto 31 del 13 de octubre de 2025.

Además, coordinará la revisión y estudio de los casos que requieran la presentación de querellas dentro de investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública, contra el patrimonio económico, cuando por cualquier circunstancia se encuentren afectados los bienes del Estado. Para ello, instalará mesas de trabajo, brindará asesoría y rendirá informes.