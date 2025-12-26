$!Corte Suprema de Justicia debe elegir nuevo presidente en enero

Este año culmina el periodo de la magistrada María Eugenia López Arias como presidenta de la Corte de la Suprema de Justicia (CSJ).

En el Artículo 74 del Código Judicial de la República de Panamá se establece que “en el mes de enero, cada dos años, la Corte Suprema de Justicia elegirá, por mayoría de votos, el presidente y Vicepresidente de la Corporación”.

Ante este importante cambio en la justicia panameña, abogados consultados por Metro Libre indicaron que la persona en el cargo debe darle una nueva imagen a la CSJ y mencionaron algunas características que debe tener ese rostro.

Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá, sobre una posible reelección de la actual presidenta dijo, que “la decisión recae en 9 magistrados, pero más allá de nombres, quien lidere el Órgano Judicial debe tener cualidades imprescindibles”.

“Capacidad de comunicación para dar la cara ante cuestionamientos y acercar la justicia a la ciudadanía. Creatividad e iniciativa legislativa, aprovechando el conocimiento interno para impulsar reformas reales”, mencionó Araúz entre las cualidades.

Por su parte, Dionicio Rodríguez, expresidente del CNA, expresó que “a la Corte le hace falta mucho para empezar a determinar el marco jurídico desde el punto de vista de los fallos, como se ve en otras latitudes. Hay que tratar de darle una mejor imagen y ponderación”. Para el abogado Jorge Hernán Rubio, “el nuevo presidente de la CSJ tiene como principal desafío la implementación efectiva del nuevo código de procedimiento civil y el reajuste que le debe hacer al Código de procedimiento penal que ha marcado falencias”. En la elección participan los 9 miembros del pleno, quienes deben elegir a un presidente provisional para que dirija el proceso de votación. Cada candidato debe ser postulado por otro magistrado”.