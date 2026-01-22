Coordinan participación de la ONU en Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, se reunió con Ana Patricia Graça, coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Panamá, a fin de coordinar la participación del organismo en las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, informaron de la Cancillería.

La coordinadora residente Graca, informó que “se prepara un Congreso de la Juventud, en la modalidad presencial y virtual con el propósito de impulsar el diálogo y la formación de líderes alrededor del mundo”.

También se refirió a la celebración en Panamá del Foro de Gobernanza de Internet de la ONU, una plataforma global multisectorial para dialogar sobre políticas y desafíos de Internet, convocado anualmente por el secretario general de la ONU.

Por su parte, el viceministro Guevara Mann agradeció a la coordinadora residente de la ONU por el interés manifiesto de la organización de participar en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, durante el cual se otorga un renovado impulso al multilateralismo, siendo la ONU el ejemplo por excelencia del sistema multilateral.