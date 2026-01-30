Cooperación internacional permite aprehensiones de alto perfil, destaca director de la Policía

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, anunció este 30 de enero importantes resultados en materia de cooperación internacional, que han permitido la aprehensión de personas vinculadas a delitos de alto impacto.

Fernández, en conferencia de prensa, informó que, gracias al trabajo conjunto con las autoridades de Colombia y Costa Rica, se logró la detención de tres ciudadanos: dos panameños y un costarricense, requeridos por diversos delitos relacionados con el crimen organizado.

“Recientemente, esta colaboración ha rendido frutos concretos”, destacó el jefe policial.

Detalló que, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en San José, fue detenido un ciudadano costarricense solicitado por el Tribunal Penal de Panamá por el tráfico de media tonelada de drogas.

Igualmente Fernández señaló que la alianza con las autoridades colombianas permitió la captura de Jean Carlo Valderrama, alias “Balín”, presunto cabecilla del grupo criminal SAM 23. El individuo mantenía una Notificación Roja de Interpol por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo.

Asimismo, el director de la Policía confirmó la aprehensión del panameño Juan Abdiel Chérigo, alias “Coyo”, quien fue ubicado en una lujosa mansión en Granada, Antioquia, Colombia. Chérigo es señalado como el principal enlace del Clan del Golfo del narcotráfico entre Panamá y Colombia, y figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades panameñas por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Finalmente, Fernández reafirmó que la Policía Nacional de Panamá mantiene su compromiso de fortalecer las alianzas con mecanismos de cooperación internacional como Interpol, Ameripol y las policías de países aliados, con el fin de consolidar una lucha frontal, estratégica y coordinada contra el crimen transnacional.