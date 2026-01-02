Controversia en elección de la JD del Concejo Provincial de Coordinación de Herrera, se pospuso la escogencia

Este viernes, 2 de enero, lo ánimos se caldearon durante la elección de la nueva Junta Directiva del Concejo Provincial de Coordinación de la provincia de Herrera. Representantes de corregimiento denunciaron hasta sustracción de documentos.

Tras la suspensión del proceso de elección, el representante de Chitré cabecera, Edwin Marquínez, actual presidente del Concejo Provincial, expresó que “la reunión se hará en otra fecha. Se caldearon los ánimos la actual JD nos sentimos con peligros de agresión. Había una situación de demora para la escogencia... porque a una nómina le faltaba un voto”.

Por su parte, el representante del corregimiento de El Pedregoso (Pesé), Maximino Bustavino, quien aspira a la presidencia del Concejo Provincial, manifestó que “fue una lástima, sustrajeron mis documentos. Fue un robo vulgar de mis documentos”.