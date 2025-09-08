Contraloría exige el cumplimiento estricto de la rendición de cuentas en todas las entidades públicas

El contralor general de la República, Anel Flores, instruyó a las direcciones de auditoría interna de todas las entidades públicas “a garantizar la verificación estricta de los informes de rendición de cuentas”, los cuales deben ser presentados mensualmente dentro de los primeros quince días del mes siguiente.

“Cada balboa que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país”, enfatizó el contralor Flores.

Mediante la Circular N.° 43, la Contraloría General reiteró la obligación ineludible de cumplir con este deber, conforme a lo establecido en la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984.

Esta responsabilidad recae directamente en los agentes de manejo, es decir, quienes administran, custodian, invierten o autorizan el uso de recursos y bienes públicos.

Flores reiteró que “con esta disposición, la Contraloría deja en claro que el dinero y los bienes del Estado deben manejarse con total transparencia. Rendir cuentas no es un trámite, sino una obligación de todos los que administran recursos públicos”.

La circular fue dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, ministros de Estado, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal de Cuentas, magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, fiscal de cuentas, procurador general de la Nación, procurador de la Administración, magistrado presidente del Tribunal Electoral, fiscal electoral, rectores de universidades oficiales, defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, directores, gerentes y administradores generales de instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y cualquier persona que reciba, invierta, custodie o administre bienes y fondos públicos. “Este proceso es fundamental para que la ciudadanía confíe en sus instituciones, asegurar una gestión responsable y evitar cualquier espacio para la mala administración o el uso indebido de fondos”, concluyó el Contralor.