Contralor Flores anuncia demanda contra fondo especial de retiro aprobado por la Corte Suprema de Justicia

ML | El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores.
Redacción Web
11 de agosto de 2025

La aprobación de un fondo de retiro especial para jueces y magistrados por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sería demandada por parte del contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores.

Al ser cuestionado por un grupo de periodistas, Flores anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución que ajusta los retiros de los magistrados y jueces, calificando estos aumentos como “inconvenientes”.

El contralor recordó que la decisión tomada por la CSJ debe ser refrendada por la Contraloría y señaló que “nosotros vamos a proceder; en este momento, estamos preparando las demandas de inconstitucionalidad. Sin embargo, tenemos que ser muy claros al saber que esas inconstitucionalidades irán donde ellos mismos”.

Flores hizo un llamado a la reflexión y responsabilidad: “Yo espero que ellos reflexionen y realmente tomen conciencia del daño que le están haciendo a la economía de muchos panameños al tomar este tipo de decisiones”.

