Continúa proceso de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz

Redacción Web
31 de enero de 2026

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó a la ciudadanía sobre la continuación del proceso de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz, como parte de las investigaciones destinadas a esclarecer la identidad de víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida en diciembre de 1989.

Las diligencias se realizan bajo la orden y supervisión del Ministerio Público y están a cargo de un equipo técnico especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), con el apoyo de peritos en antropología forense, siguiendo estándares técnicos y científicos reconocidos a nivel internacional.

En esta nueva fase, que iniciará el lunes 2 de febrero, a partir de las 8:00 a.m., se intervendrá un área de sepulturas previamente estudiada, donde se presume la existencia de restos humanos sin identificar. Los trabajos incluirán excavaciones manuales, registro fotográfico y fotogramétrico, identificación de rasgos arqueológicos, así como la documentación detallada de indicios de interés criminalístico.

Una vez concluidas las labores de campo, los restos serán trasladados a las instalaciones del IMELCF, donde se llevarán a cabo los análisis antropológicos y genéticos correspondientes, garantizando en todo momento la debida cadena de custodia.

La Comisión destacó que experiencias previas en este y otros cementerios del país han permitido avances significativos en la recuperación e identificación de restos, fortaleciendo los procesos de memoria, verdad y reparación para las familias afectadas.

Estas acciones se desarrollan con absoluto respeto a la dignidad de las víctimas y sus familiares, como parte del compromiso del Estado panameño con el derecho a la verdad y la preservación de la memoria histórica nacional.

