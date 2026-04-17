Continúa el análisis del proyecto de ley que busca la reutilización de los textos escolares

A. Rodríguez | El diputado Betserai Richards presentó un proyecto de ley que busca promover la reutilización de textos escolares en el país. La iniciativa es analizada actualmente en la subcomisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con Richards, el proyecto tiene como finalidad principal evitar que los padres de familia tengan que gastar en la compra de libros cada año.

En este sentido, Abdiel Bedoya, representante de la Confederación de Padres de Familia, señaló que “se hace necesaria esta reutilización y tratar qué, tanto los colegios públicos como los privados sean favorecidos con una educación de calidad”.

Con relación a si esta ley atentaría contra el derecho de autor, el escritor Carlos Wynter aclaró que “la propuesta no vulnera los derechos de autor”. Explicó que estos se dividen en derechos morales, que protegen la integridad de la obra como extensión del autor y derechos patrimoniales, relacionados con su explotación económica.

Wynter precisó que “existe una diferencia entre la obra intelectual y el objeto físico que la contiene”. En este contexto, según el escritor, quien adquiere un libro tiene la facultad de reutilizarlo o prestarlo, lo que respalda jurídicamente la viabilidad del proyecto de ley.