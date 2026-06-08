Conflicto administrativo en el Municipio de Colón

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, denunció que 11 representantes de corregimiento aprobaron y ratificaron la derogación del Manual de Organización y Funciones del Municipio de Colón, una medida que, según afirmó, deja sin sustento legal numerosos cargos.

Galván ha señalado que esta decisión afectaría entre 350 a 400 funcionarios, incluidos trabajadores de la alcaldía y juntas comunales y ha advertido que la administración deberá reorganizarse temporalmente bajo la Ley 37 de descentralización.

Por su parte, los representantes sostienen que la medida aprobada busca eliminar la contratación de varios gerentes, aproximadamente ocho, que perciben salarios de alrededor de 2,500 dólares mensuales, argumentando que es necesario aplicar contención del gasto de forma equitativa, no solo en sus corregimientos.

“Un abuso son 2,500 dólares que está ganando cada gerente y nos están diciendo que no tenemos recursos en la alcaldía, entonces creemos que es tiempo de que todos hagamos contención de gastos. Nos hemos bajado el presupuesto y hemos estado en esta lucha”, dijo Carlos Lima, representante de Buena Vista y presidente del Consejo Municipal de Colón.