Confirman detención provisional de imputado por homicidio en Juan Díaz

Durante una audiencia de apelación, un Tribunal de Juicio mantuvo la medida cautelar de detención provisional contra un ciudadano imputado por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, tras un suceso ocurrido en el corregimiento de Juan Díaz. Aunque la defensa técnica solicitó la sustitución de la medida por arresto domiciliario con uso de brazalete electrónico, el personal de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana acreditó que aún persisten los cuatro riesgos procesales establecidos en la ley, razón por la cual los magistrados confirmaron la privación de libertad. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los hechos se registraron la tarde del 29 de marzo de 2026 en la calle 19 de Ciudad Radial, cuando el agresor arribó junto a otros individuos aún sin identificar a una cancha sintética de fútbol. Acto seguido, y con clara intención homicida, el sujeto efectuó múltiples detonaciones con arma de fuego contra los presentes, provocando la muerte de un hombre y poniendo en riesgo la vida de varias personas antes de darse a la fuga.