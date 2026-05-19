Confirman detención de tres personas por presunto peculado en San Miguelito

En audiencia de apelación, se confirmó por unanimidad la detención provisional para tres mujeres investigadas por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado y en calidad de cómplices primarias, en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito.

Este caso surge a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, referente a una lesión económica al Estado por B/. 8,098,668.62. De esta suma, la Junta Comunal de Belisario Porras desembolsó B/. 7,367,683.17 en concepto de servicios prestados, y el resto por fondos de asistencia social sin justificar.

Entre los aprehendidos hay exfuncionarios investigados por la Fiscalía tras recibir cheques sin justificación de la mencionada junta comunal.

Estas personas fueron aprehendidas en acciones investigativas que abarcaron diferentes puntos del distrito de San Miguelito, Las Cumbres y Panamá Este. En las diligencias, la Fiscalía también ubicó indicios relacionados con la investigación.

En otra investigación, la mañana de este martes 19 de mayo, personal de la Fiscalía Anticorrupción aprehendió, en una diligencia desarrollada junto con la Policía Nacional, a una mujer por su presunta vinculación a un caso de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Sur.