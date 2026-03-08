Conexiones ilegales afectan el suministro de agua en Panamá Este

La perforación de una tubería de 12 pulgadas, producto de una conexión ilegal cerca de la válvula hidráulica ubicada en Las Garzas, frente al Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China, ocasionó la interrupción del suministro de agua potable en la zona, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Personal de la Gerencia Metropolitana realizó el hallazgo y procedió a reparar la fuga, logrando restablecer el suministro y salvaguardar el acueducto.

La institución rechazó estas prácticas y aseguró que las conexiones ilegales han sido reportadas y denunciadas en varias ocasiones en sectores de Panamá Este como Pacora, Las Garzas y Tanara, entre otros.

“Las conexiones fraudulentas e ilegales a la red de distribución de agua potable ponen en riesgo el suministro a la población y pueden causar serios daños a los sistemas de acueductos. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no manipular la red de distribución, incluyendo válvulas y tuberías, y a denunciar a todo aquel que intente cometer este delito contra la salud pública”, aclaró el IDAAN.