Conductor sobrevive tras vuelco e incendio de camión cisterna en Antón

El conductor de un camión cisterna sobrevivió luego de que el vehículo se saliera de la vía Panamericana, cayera en la cuneta central, se volcara y posteriormente se incendiara a la altura de Santa Rita de Antón.

El hecho fue registrado en video por otro conductor que transitaba por el sector.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBP) informó que movilizó a 29 unidades y nueve vehículos de respuesta para atender y controlar el incendio.

Tras el accidente, el conductor fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde se mantiene estable. Según los bomberos, logró salir con vida del vehículo antes de que las llamas lo consumieran.