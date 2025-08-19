Conductor de plataforma digital estará detenido por abusar de una estudiante

Un hombre que abusó de una estudiante de un colegio ubicado en el corregimiento de Vista Alegre, permanecerá detenido provisionalmente, así lo decidió la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, a través de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual.

En audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía consiguió que el Tribunal de Garantías avalara los riesgos procesales de destrucción de pruebas, peligro para la comunidad y riesgo de atentar contra las víctimas o sus familiares, informaron del Ministerio Público (MP).

En consecuencia, se legalizó la aprehensión, se dio por presentada la imputación de cargos y se ordenó la medida cautelar antes mencionada.

El hecho ocurrió el 8 de agosto de 2025, cuando el hombre, quien prestaba el servicio de transporte a través de una plataforma digital, abusó de una menor de edad, en compañía de otra persona aun por aprehender, quien presuntamente se aprovechó de otra menor, las víctimas abordaron el vehículo luego de salir del colegio, aproximadamente al mediodía, detallaron del MP.

La Sección de Atención Primaria de Arraiján, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), desarrolló el viernes 15 de agosto diligencias de allanamiento, en el distrito de Arraiján y en La Chorrera, logrando la aprehensión del hoy imputado en su residencia, ubicada en el corregimiento de Vacamonte.

Además, se mantiene una orden de aprehensión contra otro sujeto, por su presunta vinculación con el delito de violación agravada, indicaron.