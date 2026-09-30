Condenan a exministro Federico “Pepe” Suárez a 16 años de prisión

El exministro de Obras Públicas Federico José “Pepe” Suárez fue condenado a 16 años de prisión por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, debido a irregularidades vinculadas a los proyectos viales “Patrimonio Histórico” y “Avenida Domingo Díaz” en la ciudad de Panamá.

La decisión judicial y que también fue confirmada por el Ministerio Público, está contenida en la Sentencia N.° 1 del 18 de agosto de 2026, emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial, instancia que lo declaró penalmente responsable en calidad de autor. Como pena accesoria, el tribunal le impuso la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 16 años, contabilizados a partir del cumplimiento de la sanción principal.

Las investigaciones acumuladas detectaron sobrecostos en estas obras por un monto superior a los B/. 100 millones, informó el Órgano Judicial.

En la misma resolución, la juzgadora absolvió a siete personas procesadas por la misma conducta punible, contemplada en el artículo 338 del Código Penal, y desestimó múltiples incidentes de prescripción de la acción penal, así como una solicitud de nulidad presentados por las defensas técnicas. Al tratarse de un fallo dictado en primera instancia, las partes conservan el derecho de interponer los recursos legales establecidos en la legislación procesal penal vigente.