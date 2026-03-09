Concluye etapa de pruebas en audiencia por presunto peculado en proyectos del MOP

El Órgano Judicial informó que con la presentación de tres peritos por parte de los abogados de la defensa, la mañana de este lunes 9 de marzo culminó la etapa de práctica de pruebas de la audiencia ordinaria del caso acumulado, contentivo de los proyectos “Patrimonio Histórico” y “Avenida José Domingo Díaz”, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Se detalló que, culminada esta etapa, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales informó a las partes que este martes 10 de marzo se iniciará la fase de alegatos. El primer turno lo tendrá el Ministerio Público, que, a través de la fiscal superior anticorrupción, Ruth Morcillo, hará la individualización de las peticiones para los investigados.

El tribunal también dispuso que “la querella, asumida por los abogados del Departamento de Asesoría Legal del MOP, Isaías Brenes Vargas y Arelys Jaén Espino, intervenga en esta jornada una vez culmine la fiscal Morcillo”.

Posteriormente será el turno de los abogados de la defensa, siete en total, cada uno con un tiempo perentorio para presentar sus alegaciones.

Esta audiencia ordinaria se inició el pasado lunes 2 de marzo con nueve indiciados; no obstante, dos de las personas investigadas alcanzaron acuerdos de colaboración (uno de ellos con pena incluida) con el Ministerio Público.