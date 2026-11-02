Concejo Municipal de Tonosí formaliza cesión de terrenos para levantar el nuevo hospital del distrito

El Concejo Municipal de Tonosí formalizó la “cesión en uso y administración” de terrenos municipales a favor de la Nación, a disposición del Ministerio de Salud (Minsa), para la construcción del nuevo Hospital de Tonosí.

La medida responde a las afectaciones que sufrió la actual instalación sanitaria a raíz del terremoto del pasado 9 de octubre.La decisión quedó formalizada mediante el Acuerdo Municipal No. 12-2026, del 30 de octubre de 2026, firmado por la directiva del Concejo, sancionado por el alcalde Aníbal Domínguez y publicado en la Gaceta Oficial este lunes 2 de noviembre.

El terreno cedido tiene una superficie aproximada de 5,000 metros cuadrados y corresponde al mismo espacio donde se ubica el actual hospital.La construcción del nuevo nosocomio representa una inversión total de B/. 30,449,999.99 y beneficiará a unas 9,000 personas del distrito.

Se estima que la obra estará concluida en un plazo de dos años, contado a partir de la emisión de la orden de proceder, mientras que el proyecto contempla además tres años de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo, informó en un comunicado el Minsa.

La nueva instalación contará con una amplia cartera de servicios, entre ellos urgencias, sala de parto, hospitalización, consulta externa de medicina general y especializada, pediatría, odontología y fisioterapia, además de laboratorio clínico, imagenología, farmacia y unidad de esterilización.

También dispondrá de áreas de docencia, salud pública, registro y estadísticas de salud e informática, así como residencia para médicos, casa materna y espacios administrativos, junto con áreas de apoyo indispensables como cocina, lavandería, almacén, control de vectores y servicios industriales.