Comunidades de Natá expresan preocupación por proyectos agropecuarios en la cuenca del Río Chico

Representantes de comunidades de Natá han expresado su preocupación por dos proyectos de la empresa Technolac Group S.A., ubicados en la cuenca del Río Chico, debido a que contemplan actividades agropecuarias y se encuentran aguas arriba de tomas de agua cruda utilizadas por el IDAAN para abastecer a poblaciones de Natá y Aguadulce.

Juan de Dios Alfaro, presidente del Grupo Natariegos Residentes en la Capital y secretario del Comité Cívico en Defensa del Río Chico, explicó a Metro Libre que se trata de los proyectos “Cultivo de Maíz y Sistema de Riego Río Chico” y “Establo Panamá”, cuyos estudios de impacto ambiental, según indicó, fueron aprobados en 2025.

La principal preocupación del comité está relacionada con el uso de agua del Río Chico para el sistema de riego y con los productos agroquímicos contemplados en el estudio de impacto ambiental del proyecto agrícola.

Según Alfaro y citando el estudio de impacto ambiental, el documento incluye, entre otros productos, atrazina, glifosato, paraquat, 2,4-D, diazinón, clorpirifos, fipronil e imidacloprid. El proyecto de cultivo de maíz contempla la extracción de 16 litros de agua por segundo para irrigar más de 84 hectáreas.

El dirigente explicó que el proyecto se encuentra en Villarreal, mientras que las tomas de agua cruda del IDAAN están ubicadas aguas abajo.

“En ocho kilómetros donde está el proyecto está la toma de agua de Capellanía, que es la que les da el agua a cuatro corregimientos de Aguadulce, y 21 kilómetros donde está el proyecto está la toma de agua de Natá, que es la que le da a mi comunidad, a Natá cabecera”, señaló.

Alfaro relaciona la preocupación de las comunidades con la posibilidad de que los productos utilizados en la actividad agrícola puedan llegar al Río Chico mediante escorrentía durante las lluvias.

El dirigente recordó la contaminación del río La Villa registrada en 2014 por atrazina y señaló que ese antecedente llevó a las comunidades a solicitar medidas preventivas para el Río Chico.

La preocupación, según explicó, está relacionada con lo que pueda ocurrir una vez comiencen las actividades productivas y con la existencia de mecanismos para detectar oportunamente cualquier alteración en la calidad del agua.

El Comité Cívico también considera que los dos proyectos deberían analizarse tomando en cuenta sus posibles efectos acumulativos, debido a que pertenecen al mismo promotor. “Ellos separaron los estudios como la fragmentación de materia, para que no se viera tanto el impacto”, sostuvo Alfaro.

Sobre “Establo Panamá”, el dirigente señaló que contempla una explotación ganadera y sistemas para el manejo del estiércol mediante flushing y lagunas de oxidación.

“Son 13 mil vacas que van a estar tirando estiércol, eso genera una escorrentía y ellos la van a tratar de hacer unas que se llaman flushing, la van a tratar de llevar unas tinas que van a oxidar”, explicó.

Alfaro informó que el comité presentó el 22 de junio una nota de oposición ante el Ministerio de Ambiente. Según dijo, hasta el momento de la entrevista no habían recibido respuesta.