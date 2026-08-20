Cierre temporal por trabajos en el Corredor Sur se extenderá de agosto a diciembre de 2026

La Empresa Nacional de Autopista S.A. (ENA) informó sobre cierres temporales por trabajos en el Corredor Sur, entre agosto y diciembre de 2026, específicamente en el intercambiador de Costa del Este.

ENA explicó que las labores se realizarán de manera continua y podrán generar afectaciones al tránsito en distintos momentos del día y de la noche, incluidos los fines de semana.

Los trabajos estarán distribuidos de la siguiente manera:

Rampa A: de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Rampa B: de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

La empresa explicó que, aunque existe una programación semanal, la naturaleza de los trabajos puede generar variaciones, por lo que recomendó a los conductores tomar en cuenta los intervalos de afectación al momento de planificar sus desplazamientos.