Comunidades costeras de Chiriquí presentan avances en programa de sostenibilidad

Las comunidades costeras de la provincia de Chiriquí, Remedios, Pedregal y Punta de Tierra, presentaron los avances del programa “Hacia un Futuro Sostenible 2025”, una iniciativa que busca impulsar la pesca artesanal, proteger los manglares y generar nuevas oportunidades económicas para las familias vinculadas a los ecosistemas marino–costeros, así lo dio a conocer la administración de Puerto Barú.

En un comunicado, explicaron que 18 agrupaciones de pescadores y concheros participan en el proyecto, con el propósito de fortalecer su liderazgo, mejorar su organización y avanzar hacia modelos productivos sostenibles.

Como parte del proceso, más de 200 pescadores recibieron formación técnica y acompañamiento para reforzar sus actividades económicas.

Las comunidades también desarrollaron jornadas de limpieza en zonas costeras, donde lograron recolectar más de 350 libras de desechos entre plástico, cartón y latas, promoviendo prácticas de manejo responsable de residuos.

Otro de los componentes del programa es la capacitación para transformar piel de pescado en cuero artesanal. Un total de 35 personas culminaron este proceso formativo, que busca convertir un desecho en un producto con valor agregado y abrir espacios de emprendimiento bajo un enfoque de economía circular. Jacinta Ábrego, del Comité de Piel de Pescado, destacó el rol de las organizaciones involucradas.

Afirmó que “este avance ha sido posible gracias al trabajo articulado entre el CIFEm, las organizaciones comunitarias y el acompañamiento permanente de Puerto Barú en David, que ha brindado soporte logístico y formativo para fortalecer el desarrollo productivo y ambiental de las zonas costeras”.

Lourdes Lozano, directora ejecutiva del Centro de Investigación, Formación y Emprendimiento (CIFEm), señaló la importancia de la participación ciudadana. “Apostamos a la participación activa de los ciudadanos organizados para el logro de la sostenibilidad de sus recursos naturales y buen funcionamiento de los ecosistemas”.

Por su parte, Ismael González, director general de Puerto Barú en David, resaltó el trabajo conjunto entre sectores locales.

Indicó que “existe un gran compromiso entre empresa privada, gobiernos locales y la sociedad civil para fortalecer a los sectores que dependen no solo de la pesca sino también del ecoturismo. Al trabajar de forma conjunta, se demostró el poder de la asociatividad y hoy, seis meses después, vemos los logros de una comunidad organizada”.