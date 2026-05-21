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Comunidad universitaria de la Unachi pide renuncia de la rectora

Diferentes grupos continúan exigiendo la renuncia de la rectora de la Unachi, Etelvina Bonagas, por “irregularidades”

Comunidad universitaria de la Unachi pide renuncia de la rectora
Cortesía | Miembros de la Unachi se tomaron las aceras durante una protesta.
Comunidad universitaria de la Unachi pide renuncia de la rectora
Cortesía | La ministra de Educación Lucy Molinar.
Comunidad universitaria de la Unachi pide renuncia de la rectora
Cortesía | La comunidad también levantó su voz.
Amilkar Rodriguez
21 de mayo de 2026

Cada vez son más los grupos que exigen la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas, financieras y académicas.

Uno de los primeros grupos en pronunciarse fue la Asociación de Profesores de la Unachi (Apunachi), cuyos directivos solicitaron públicamente la separación inmediata de la máxima autoridad universitaria.

En un comunicado firmado por el presidente del gremio, Félix Estrada, y el secretario general, Siomy Wong Araúz, señalaron que “la rectora considere su renuncia inmediata al cargo. Es imperativo limpiar el nombre de la institución y permitir que la Unachi recupere la confianza de la sociedad panameña y de las autoridades fiscales”.

A esta solicitud también se sumó la Federación de Estudiantes Universitarios de la Unachi (Feunachi), que mediante una misiva pidió la salida de la rectora para garantizar la transparencia de las investigaciones y la estabilidad institucional. En el documento, los estudiantes indicaron que: “Esta medida es necesaria para proteger la imparcialidad de los procesos y devolver la tranquilidad institucional”.

El sector empresarial igualmente expresó preocupación por la situación que atraviesa la universidad. Rubén Martín Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), enfatizó que “el manejo de las universidades públicas, como cualquier institución del Estado, debe ser transparente, tiene que existir una continua rendición de cuentas”.

Castillo añadió que, si se realizan descuentos salariales a trabajadores de la institución, debe existir claridad sobre el destino de esos fondos y las razones por las cuales no habrían sido remitidos a sus acreedores.

Por otro lado, el diputado y presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise manifestó: “creo que la universidad, en estos momentos, amerita un cambio en la parte administrativa, ya que está muy cuestionada”.

La ministra de educación se refiere a la situación de la Unachi

ml | La ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció sobre la situación que atraviesa la Unachi. Durante unas declaraciones ofrecidas a un medio local, la titular del Meduca afirmó: “Por los pretextos de la autonomía universitaria hemos permitido de todo; sin embargo, yo no puedo quedarme ajena a lo que está sucediendo”.

La ministra mencionó que, “yo conversé con la rectora y varios de los involucrados y solo les pido que, por el bien de esta casa de estudios y de aquellas personas que en realidad quieren hacer las cosas bien, debe hacerse un acto de desprendimiento”.

Personal docente, administrativo y educativo protestaron ayer

ml | Integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Chiriquí realizaron ayer una jornada de protestas dentro de las instalaciones del campus central, donde estudiantes, docentes y personal administrativo exigieron la renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas.

Según reportes de medios locales, desde temprano, en la mañana, los manifestantes se concentraron en distintos puntos de la universidad portando pancartas, coreando consignas y solicitando cambios en la administración universitaria.

Los sectores empresariales de la provincia de Chiriquí también se han pronunciado sobre la situación que enfrenta la Unachi
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