Comunidad universitaria de la Unachi pide renuncia de la rectora

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció sobre la situación que atraviesa la Unachi. Durante unas declaraciones ofrecidas a un medio local, la titular del Meduca afirmó: 'Por los pretextos de la autonomía universitaria hemos permitido de todo; sin embargo, yo no puedo quedarme ajena a lo que está sucediendo'.La ministra mencionó que, 'yo conversé con la rectora y varios de los involucrados y solo les pido que, por el bien de esta casa de estudios y de aquellas personas que en realidad quieren hacer las cosas bien, debe hacerse un acto de desprendimiento'.