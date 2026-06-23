Comunidad educativa de Parita se manifiesta, denuncian deterioro del plantel y fallas en la dirección

La mañana de este martes, padres de familia del Centro Educativo de Parita salieron a las calles para manifestarse ante la alarmante falta de respuestas a las necesidades urgentes que enfrenta el plantel. Con pancartas en mano y coreando consignas, los manifestantes bloquearon la vía principal para exigir la intervención inmediata de las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca).

Entre las principales denuncias se encuentra el grave deterioro de las instalaciones sanitarias, un problema que pone en riesgo la salud de los estudiantes. Asimismo, los acudientes expresaron su profundo descontento con la gestión del actual director del centro educativo, a quien acusan de una total falta de apoyo y de no gestionar soluciones efectivas para la escuela.

”No es la primera vez que nos pronunciamos, ya estamos cansados de promesas”, manifestó uno de los voceros de la protesta.

Los padres de familia advirtieron que no depondrán las medidas de presión hasta que una comisión de altos mandos del Meduca se presente en el lugar con respuestas concretas y una solución definitiva para el bienestar de la comunidad educativa.

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