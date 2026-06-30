¿Cómo entran las armas ilegales a nuestro país?

Las armas de fuego ilegales continúan llegando a Panamá mediante diversas modalidades, aprovechando el crecimiento del comercio internacional y las rutas del narcotráfico, según explicó el exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega.

El exfuncionario señaló que “en ocasiones detectábamos vehículos que venían para la venta y tenían compartimientos donde estaban ocultas armas cortas, como pistolas, y también rifles tipo M4”. Otra de las modalidades identificadas por el experto está relacionada con el tráfico internacional de drogas, donde las embarcaciones que logran trasladar cargamentos hacia Norteamérica reciben armas como pago por el servicio prestado.

Ortega agregó que este armamento tiene como principales países de procedencia Estados Unidos y Polonia, así como naciones de Asia y África. Según la Policía Nacional, de enero al 14 de junio de 2026 se han decomisado 1,577 armas: escopetas (106), fusiles (536), mini uzi (2), niple (1), pellet (97), pistolas (624), revólveres (237), rifles (71) y subametralladoras (2).

La entidad policial enfatizó que mantiene operativos diarios para contrarrestar el uso de armas ilegales por parte de las pandillas.