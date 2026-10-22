$!Comienza retorno a clases; padres piden módulos

El retorno progresivo a clases en Panamá, tras el terremoto del pasado 9 de octubre, se desarrolla entre la preocupación de padres de familia, protestas y exigencias de docentes para garantizar la seguridad de los estudiantes ante los daños en algunos planteles y la persistencia de réplicas sísmicas.

A nivel nacional, cerca de 770 centros educativos de 12 regiones iniciaron actividades. En Panamá Centro, 79 planteles de esa región educativa reiniciaron clases, informó la directora regional del Ministerio de Educación (MEDUCA), Mireya Pino, quien adelantó que más escuelas se incorporarían progresivamente. “Fue emocionante ver a los estudiantes regresar al colegio”, manifestó. Añadió que las inspecciones se realizaron de manera interinstitucional y que los informes serían entregados a los directores.

MEDUCA reiteró que únicamente podrán reanudar las clases presenciales los centros incluidos en el listado oficial de escuelas operativas, disponible en www.meduca.gob.pa, para garantizar que los planteles hayan sido inspeccionados antes del retorno.

Sin embargo, padres de familia expresaron su inquietud por la falta de información sobre los resultados de las evaluaciones. “Deberían hacerse públicos los informes de los expertos para brindar tranquilidad a los padres de familia”, señalaron. Por su parte, Fernando Ábrego, representante de los profesores, advirtió: “Hay estructuras comprometidas y obviamente deben verificarse por expertos en estructuras y dar el visto bueno de que no existe peligro, considerando aún las réplicas que todavía siguen”.

En Colón, dos centros educativos terminarán el año escolar sin clases presenciales, mientras que la escuela San Agustín, en Kankintú, finalizará el año mediante módulos educativos.