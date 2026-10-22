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Comienza retorno a clases; padres piden módulos

Tras varios días de suspensión, las clases presenciales comenzaron a reanudarse ayer de forma progresiva, mientras otros centros educativos permanecen a la espera de las evaluaciones

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ML | Daño en escuela.
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Thaylin Jiménez
22 de octubre de 2026

El retorno progresivo a clases en Panamá, tras el terremoto del pasado 9 de octubre, se desarrolla entre la preocupación de padres de familia, protestas y exigencias de docentes para garantizar la seguridad de los estudiantes ante los daños en algunos planteles y la persistencia de réplicas sísmicas.

A nivel nacional, cerca de 770 centros educativos de 12 regiones iniciaron actividades. En Panamá Centro, 79 planteles de esa región educativa reiniciaron clases, informó la directora regional del Ministerio de Educación (MEDUCA), Mireya Pino, quien adelantó que más escuelas se incorporarían progresivamente. “Fue emocionante ver a los estudiantes regresar al colegio”, manifestó. Añadió que las inspecciones se realizaron de manera interinstitucional y que los informes serían entregados a los directores.

MEDUCA reiteró que únicamente podrán reanudar las clases presenciales los centros incluidos en el listado oficial de escuelas operativas, disponible en www.meduca.gob.pa, para garantizar que los planteles hayan sido inspeccionados antes del retorno.

Sin embargo, padres de familia expresaron su inquietud por la falta de información sobre los resultados de las evaluaciones. “Deberían hacerse públicos los informes de los expertos para brindar tranquilidad a los padres de familia”, señalaron. Por su parte, Fernando Ábrego, representante de los profesores, advirtió: “Hay estructuras comprometidas y obviamente deben verificarse por expertos en estructuras y dar el visto bueno de que no existe peligro, considerando aún las réplicas que todavía siguen”.

En Colón, dos centros educativos terminarán el año escolar sin clases presenciales, mientras que la escuela San Agustín, en Kankintú, finalizará el año mediante módulos educativos.

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La suspensión de clases comenzó el viernes 9 de octubre, tras el terremoto de 7.5 grados que afectó al país
Regiones no operativas

ml | Los centros educativos de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas permanecerán temporalmente sin clases presenciales mientras continúan las evaluaciones de seguridad de las instalaciones afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El sismo tuvo su epicentro cerca de Tonosí, provincia de Los Santos, y ocasionó daños en viviendas, escuelas y otras infraestructuras. Estas provincias figuran entre las zonas más afectadas. La medida también involucra a los centros del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) ubicados en las áreas afectadas.

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