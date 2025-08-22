Colón realiza su tercer Consejo de Directores

Con la participación de 70 directores de centros educativos de primaria, premedia y media de la provincia de Colón, se realizó el tercer Consejo de Directores, encuentro en el que la ministra de Educación, Lucy Molinar, abordó temas relacionados con el programa Entre Pares y el Rediseño Curricular, entre otros.

Durante la actividad, la titular de educación explicó que “tenemos grandes desafíos; el currículo va a cambiar el próximo año. De la mano vamos a recuperar Entre Pares, porque en el rediseño curricular estamos integrando mucha tecnología, inteligencia artificial y todas las herramientas que el siglo XXI le exige al estudiante, y que hasta ahora no le estamos brindando”.

Agregó que “Entre Pares lo vamos a implementar y vamos a entrenar a 170 docentes, quienes se dedicarán exclusivamente a formar a otros docentes.

La ministra también recalcó a los directores la importancia de su rol en el sistema educativo: “Hoy los necesitamos como líderes, para que puedan inyectar en sus escuelas esa fórmula vital que nos ayude a recuperar la vocación perdida”.

Finalmente, enfatizó que el director es el líder de la escuela. Tenemos que devolverle el liderazgo, así como el carácter de la supervisión en el lugar que debe tener, como ese canal por donde circula la vida institucional. Además, debemos darle a las direcciones regionales la fuerza necesaria para definir el rumbo.