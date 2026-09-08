Colegios particulares piden al presidente Mulino vetar el proyecto de créditos académicos digitales

La Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares (APACEP) solicitó al presidente José Raúl Mulino objetar el proyecto de Ley 41, aprobado por la Asamblea Nacional, el pasado 19 de agosto, por inconstitucional e inexequible. Mediante, el gremio expuso severos cuestionamientos jurídicos, técnicos y económicos al texto “Que crea el Sistema Digital Universal de Créditos Académicos (SDUCA) y dicta otras disposiciones”.

APACEP reconoce que el objetivo central del SDUCA es modernizar el registro académico nacional y garantizar a los estudiantes el acceso a sus ejecutorias y créditos. Sin embargo, advierte que la redacción aprobada excede dicho propósito. El principal reparo se concentra en el artículo 1, el cual amplía la prohibición de retener documentos por “motivos administrativos o financieros”.

Al respecto, el gremio aclara que la Ley 285 de 2022 ya garantiza la continuidad educativa sin anular el derecho de los planteles privados a exigir el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios. Además, señala que el uso de conceptos vagos e indeterminados vulnera la seguridad jurídica, al dejar a los centros sin claridad sobre sus obligaciones y eventuales sanciones.

Otro aspecto crítico abarca las exigencias tecnológicas requeridas. El proyecto obliga a planteles oficiales y particulares a cargar periódicamente la información académica y garantizar la interoperabilidad de sus plataformas con el sistema estatal. La APACEP alerta que esto demandará elevadas inversiones en programas informáticos, bases de datos, ciberseguridad, capacitación y soporte técnico, sin que la norma prevea fondos o mecanismos de compensación.

La carga económica afectará con mayor severidad a los colegios de menor tamaño y recursos, al tiempo que califica de desproporcionado trasladar al sector privado el costo total de adecuar sus infraestructuras a un sistema del Estado.Por último, la asociación expresó su inquietud respecto a la gestión y privacidad de los datos personales.

El artículo 6 establece el registro en la plataforma de los convenios de pago suscritos entre acudientes y colegios, instrumentos que contienen información patrimonial y confidencial. En ese sentido, la APACEP juzga insuficiente la simple remisión a la Ley 81 sobre Protección de Datos Personales y exige salvaguardas explícitas sobre el acceso y uso de dicha información.

A ello se suma la ausencia de un plazo claro para la entrada en vigor del SDUCA, situación que compromete la planificación operativa e institucional, por lo que el gremio reiteró su llamado al mandatario para que objete la norma y la remita a la Corte Suprema de Justicia para su control de constitucionalidad.