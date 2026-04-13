Colegio de Abogados denuncia práctica ilegal en trámites migratorios

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) denunció este 13 de abril de 2026 una “grave y creciente práctica ilegal” en la tramitación de procesos migratorios en Panamá, en la que, según el gremio, participan ciudadanos extranjeros, pasantes y asistentes sin idoneidad para ejercer la profesión.

En un comunicado, firmado por la presidenta del CNA, Maritza Cedeño Vásquez, se señaló que estas personas “están realizando trámites y actuando en representación de terceros ante el Servicio Nacional de Migración”, pese a no estar habilitadas legalmente para ello.

El gremio advirtió que estas acciones “constituyen un ejercicio ilegal de la profesión” y que “vulneran de forma directa el ordenamiento jurídico panameño”, además de representar “una amenaza real a la seguridad jurídica del país”.

El Colegio reiteró que “ningún pasante o asistente (nacional o extranjero) puede ejercer funciones propias de abogado” y precisó que su rol “se limita estrictamente a tareas administrativas, bajo supervisión directa y responsabilidad de un abogado idóneo”.

En el mismo documento, el organismo hizo un señalamiento hacia algunos profesionales del derecho, indicando que hay abogados que “por cualquier suma de dinero, están firmando solicitudes a terceras personas para representar extranjeros que ni siquiera son sus clientes”.

Ante esta situación, el Colegio exigió al Servicio Nacional de Migración llevar los controles que corresponde, una petición que, según indicó, ha sido planteada anteriormente en varias ocasiones.

Entre las medidas propuestas están “la verificación inmediata y rigurosa de la idoneidad de toda persona que gestione trámites”, “la implementación obligatoria de registros formales de abogados y auxiliares autorizados” y “la adopción de medidas sancionatorias ejemplares contra quienes incurran en estas prácticas ilegales”.

Además, instó a las autoridades a “iniciar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y perseguir penalmente” a quienes ejerzan la profesión de manera ilegal.

El gremio concluyó advirtiendo que “la tolerancia frente a estas conductas socava el Estado de Derecho, debilita la institucionalidad y expone a la ciudadanía a riesgos inadmisibles”.