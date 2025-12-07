Cobre Panamá y alcaldía de Colón encienden la Navidad en el Paseo Marino

La Alcaldía de Colón, con el apoyo de Cobre Panamá, realizó ayer, sábado el encendido oficial del alumbrado navideño en el Paseo Marino, ofreciendo a las familias colonenses una tarde llena de luces, actividades y espacios preparados especialmente para celebrar la llegada de la temporada.

Cientos de asistentes se dieron cita para disfrutar de una calle de emprendedores, actividades infantiles, presentaciones de villancicos, sesiones de cuentacuentos y diversas sorpresas que animaron la celebración. La propuesta combinó entretenimiento, participación comunitaria y opciones para toda la familia, reforzando el interés de la ciudad por brindar un ambiente seguro, ordenado y accesible durante diciembre.

La ambientación e iluminación del parque fue posible gracias al trabajo del equipo municipal y al acompañamiento de Cobre Panamá, permitiendo presentar un Paseo Marino completamente adornado y listo para recibir miles de colonenses durante todo el mes.

El alcalde de Colón, Diógenes Galván destacó la importancia de ofrecer actividades que reúnan a las familias en esta época del año: “Queremos que las familias colonenses tengan espacios bonitos, accesibles y llenos de actividades para disfrutar la temporada navideña. Cada detalle de la decoración y cada dinámica fueron pensados para que nuestros niños y adultos vivan momentos especiales. Este encendido marca el inicio de un mes en el que buscamos unir a la comunidad, apoyar a nuestros emprendedores y ofrecer una Navidad organizada, alegre y abierta para todos”, señaló.

Por su parte, Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, resaltó que “En Cobre Panamá solo queremos decir: Gracias. Gracias por estar aquí y permitirnos llegar hasta ustedes.

Durante mucho tiempo, nuestra voz no llegó como debía, no supimos comunicar todo lo que queríamos decir, ni escuchar todo lo que necesitábamos aprender.

Este año, aunque retador, pudimos implementar varios programas que tocaron vidas, sembrando oportunidades reales para el futuro.” expresó.

El encendido del árbol y del alumbrado navideño marca el inicio de la agenda de actividades que la Alcaldía desarrollará durante diciembre. Todos los fines de semana se contará con actividades especiales para los niños, villancicos y la participación de los emprendedores del programa Cobre Emprende con el objetivo de brindar espacios recreativos, culturales y familiares para toda la comunidad colonense.

Además de celebrar el inicio de la temporada, el evento representó una oportunidad importante para los emprendedores locales, quienes pudieron exhibir y comercializar sus productos en una fecha clave del año. Para las familias, fue una ocasión para disfrutar del Paseo Marino en un entorno iluminado, preparado y pensado especialmente para ellas.