Club Activo 20-30 impulsa “El Corazón de Panamá” para fortalecer la salud infantil

El Club Activo 20-30 Panamá y el equipo de la Teletón 20-30 impulsan “El Corazón de Panamá”, un proyecto que busca transformar la atención neonatal y pediátrica en las provincias centrales mediante tecnología de punta y equipamiento especializado.

La iniciativa contempla fortalecer hospitales de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, con el propósito de mejorar la capacidad de atención y reducir los traslados críticos de recién nacidos hacia la ciudad de Panamá.

“El Corazón de Panamá” busca beneficiar a miles de recién nacidos y pacientes pediátricos, acercando mejores herramientas y servicios especializados a las familias de estas provincias.

Como parte de esta iniciativa, la Teletón 20-30 se realizará por primera vez en las provincias centrales el próximo 24 de octubre, jornada que busca unir al país para apoyar esta causa nacional.