Clausura del Año Santo Jubilar será el 27 de diciembre en la Catedral Metropolitana

La Clausura del Año Santo Jubilar se celebrará el sábado 27 de diciembre de 2025 en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, así lo anunció el arzobispo Metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta. La jornada marcará el cierre de un tiempo de gracia vivido por comunidades, parroquias, movimientos e instituciones eclesiales de la Arquidiócesis de Panamá.

Las actividades iniciarán a las 3:00 p.m., con el Sacramento de la Reconciliación (confesión) en los laterales de la Catedral. A las 4:00 p.m., se realizará la Peregrinación Jubilar desde el Convento de Santo Domingo hasta la Catedral, y a las 4:30 p.m., se celebrará la Solemne Eucaristía de Clausura, que concluirá con el rito de envío. Ese día los fieles podrán ganar la indulgencia plenaria.

Al finalizar la Eucaristía, el Coro Polifónico ofrecerá un concierto de acción de gracias en las escalinatas de la Catedral.

Por tratarse de una celebración arquidiocesana, se suspenderán las misas vespertinas en las parroquias para facilitar la participación de los fieles y fortalecer la unidad eclesial.

Monseñor Ulloa invitó a sacerdotes, diáconos, religiosos, movimientos, pastorales y fieles en general a participar en este acto, que cierra el Año Santo Jubilar e impulsa un nuevo compromiso misionero en la Arquidiócesis de Panamá.