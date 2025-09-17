Chiriquí acoge el Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible (ENADES 2025)

ML | El Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES), junto a sus aliados estratégicos, celebrará del 17 al 19 de septiembre en David, Chiriquí, el Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible (ENADES 2025), el principal foro de diálogo multisectorial del país, que se enfocará en los desafíos del desarrollo humano en un mundo en constante cambio.

Este año, ENADES se llevará a cabo bajo el lema “Cambio Global: una oportunidad para transformar los espacios locales en comunidades sostenibles”. El foro abordará la compleja relación entre el medio ambiente, la economía y la sociedad, buscando soluciones que promuevan la resiliencia, la equidad y la sostenibilidad en las comunidades.

La conferencia inaugural del evento correrá a cargo del Dr. Ricaurte Vásquez, Administrador del Canal de Panamá. Información en: www.enadespanama.org.