Chanan Singh es designado como nuevo director del Sistema Penitenciario

El Ministerio de Gobierno anunció oficialmente la designación de Chanan Singh como nuevo director general del Sistema Penitenciario, en reemplazo de Jorge Torregroza, quien presentó su renuncia el pasado 19 de junio tras registrarse la fuga de 195 reclusos del centro penitenciario La Joyita el 1 de junio, incidente que dejó tres privados de libertad fallecidos.

El nombramiento de Singh se produce en un escenario donde las autoridades mantienen activos diversos operativos de control, requisas en múltiples cárceles del país y traslados de internos de alta peligrosidad.

Del Sistema Penitenciario destacaron en redes sociales que el nuevo director cuenta con más de 40 años de experiencia en seguridad, inteligencia estratégica y administración penitenciaria, habiendo ocupado importantes cargos en diversas instituciones del Estado. Singh inició su carrera en el Ejército de los Estados Unidos, participó como veterano de la Guerra de Vietnam y cuenta con formación especializada en inteligencia, contrainteligencia y fuerzas especiales.

En el ámbito nacional, ha desempeñado roles clave como jefe Nacional de Seguridad del Banco Nacional de Panamá, asesor de Inteligencia de la Presidencia de la República y director encargado de la creación del Cuerpo de Seguridad de la Universidad de Panamá. Asimismo, cuenta con experiencia previa dentro de la institución al haber trabajado como asesor del Despacho Superior del Ministerio de Gobierno, y desde el año 2014 se desempeñaba de forma privada como consultor independiente en materia de seguridad e investigaciones especiales.