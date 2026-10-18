Centro de salud de Veracruz reabrirá con presencia policial permanente

La Policía Nacional (PN) informó que el Centro de salud de Veracruz reabrirá sus puertas, sin embargo, se contará con presencia policial permanente.

Tras una reunión realizada con el objetivo de “generar estrategias de prevención que ayuden a disminuir los factores de riesgo que afectan a la ciudadanía, se acordó que, para mañana viernes 19 de octubre, se iniciará la atención al público de manera normal, desde las 07:00 horas”.

El Subcomisionado Rubén Díaz, jefe de la Subestación Policial de Veracruz reveló que en la reunión estuvieron el director de Región de Salud Metropolitana, Doctor Ricardo Torres, además de la doctora Onelis Cedeño, el Doctor Onofre Quintero, director Médico del Centro de Salud de Veracruz y la doctora Arelis Patterson, Administradora del Centro de Salud de Veracruz.

También se acordó mantener una unidad policial en el Centro Médico, dando la seguridad preventiva.