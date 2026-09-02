Casos de Virus Sincitial Respiratorio se triplican en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre el incremento de casos y defunciones asociados al Virus Sincitial Respiratorio (VSR). La incidencia pasó de 5 casos por cada 100 000 habitantes en la semana epidemiológica (SE) 23 a 12 casos en la SE 32 y a 15.6 en la SE 33, lo que evidencia un aumento sostenido en las últimas semanas.

La doctora Yadira de Moltó, del Departamento de Epidemiología, explicó que se trata de un comportamiento esperado para la temporada de afecciones respiratorias. “Se prevé que en las próximas dos o tres semanas la incidencia comience a descender”, señaló, aunque reiteró la recomendación de permanecer atentos, especialmente ante el cuidado de niños pequeños y adultos mayores.

Hasta la SE 33, Panamá registra 19 defunciones vinculadas al VSR. De este total, 10 corresponden a menores de un año, 5 a niños de un año, 2 a personas de 65 años o más, y 2 a infantes de entre 3 y 5 años. Los fallecimientos se distribuyen en la comarca Ngäbe-Buglé (6), Bocas del Toro (4), Chiriquí (3), Panamá Oeste (2), y uno en cada una de las regiones de Panamá Norte, Metropolitana, San Miguelito y Coclé. En este mismo periodo se reportó el deceso de un bebé de tres meses residente en Bocas del Toro.

El Minsa exhorta a los padres, madres y cuidadores a buscar atención médica inmediata si un lactante presenta dificultad para respirar o alimentarse, decaimiento, aleteo nasal o tiraje intercostal (retracción de la piel entre las costillas). Como medida preventiva, la institución adquirió 13 700 dosis de un anticuerpo monoclonal, las cuales se distribuyen en las 15 regiones de salud y se aplicarán en las maternidades a recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la vacuna contra el VSR. Asimismo, la vacunación se encuentra disponible para embarazadas de entre 30 y 36 semanas de gestación y para adultos mayores de 60 años, detalló el comunicado oficial.