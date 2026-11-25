Panamá contabilizó 501 homicidios entre enero y octubre de este año, una cifra que supera los 485 registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Ministerio Público. Detrás de estas estadísticas, expertos en criminología advierten que muchos de estos casos están relacionados con el sicariato.

Aunque no existen cifras oficiales que permitan determinar cuántos homicidios corresponden a esta modalidad, especialistas señalan que hay una tendencia preocupante, marcada por la participación de personas extranjeras y cada vez más, de ciudadanos panameños.

Tirso Castillo, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, explicó que “el país enfrenta una realidad en la que los homicidios por encargo forman parte del escenario criminal”. Según el especialista, aunque al inicio se identificaba una importante participación de extranjeros en estas actividades, actualmente también hay panameños involucrados.

Castillo señaló que “el sicariato responde a una dinámica delictiva en la que intervienen personas con experiencia en la ejecución de estos crímenes y cuyos servicios pueden tener un costo que varía dependiendo de la víctima o del objetivo del ataque”.

Por su parte, el criminólogo Julio Alonso subrayó que “la violencia homicida ya no se limita a las denominadas zonas rojas, ya que estos hechos también están ocurriendo en áreas concurridas y en distintos sectores, sin que exista un horario específico para su comisión”, e indicó que la situación evidencia la necesidad de revisar y fortalecer estrategias de seguridad.