Caso Odebrecht: Se aproxima la etapa de alegatos finales

Para este lunes 9 de febrero, en la sesión de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, está previsto continuar con la evacuación de pruebas, a partir de la 1:30 de la tarde, según informaron del Órgano Judicial (OJ).

Son tres testimonios solicitados por la defensa, programados para hoy, en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

De acuerdo con el OJ, está programado que la fase de presentación de pruebas en este caso se extienda hasta el próximo martes 10 de febrero, para luego dar paso a la etapa de alegatos finales, la cual deberá concluir el viernes 13 de febrero.

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht, donde se investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño entre los años 2009 y 2014, es presidida por la jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez Morán.